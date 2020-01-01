Le vernis oléophénolique est un revêtement technique à base d’huiles et de résines phénoliques, offrant une excellente résistance à l’humidité, aux températures élevées et aux produits chimiques. Utilisé sur bois ou métal, il forme un film dur, brillant et résistant, particulièrement adapté aux environnements industriels ou maritimes. Il est souvent utilisé pour la protection de coques de bateaux, d’éléments en bois exposés ou de structures métalliques techniques. Sa durabilité et sa résistance aux conditions extrêmes en font un choix privilégié pour les applications spécifiques nécessitant robustesse et longévité. Les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou du nautisme l’emploient sur des ouvrages fortement exposés. Parcours ici les vernis oléophénoliques adaptés à tes besoins.