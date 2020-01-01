Le vernis polyuréthane est un vernis bicomposant reconnu pour sa résistance exceptionnelle à l’usure, aux chocs, aux produits chimiques et à l’humidité. Il forme un film dur, parfaitement adapté aux sols, parquets, escaliers, meubles ou plans de travail. Son pouvoir protecteur en fait un choix idéal pour les environnements soumis à un usage intensif, y compris les locaux commerciaux ou collectifs. Il existe en versions mates, satinées ou brillantes, pour une finition esthétique et durable. Le vernis polyuréthane s’applique sur bois, béton ou supports apprêtés, avec une excellente tenue dans le temps. Les professionnels l’utilisent sur les chantiers où performance, confort d’entretien et durabilité sont essentiels. Retrouve ici les meilleures solutions à base de polyuréthane.