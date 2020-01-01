Le vernis urée-formol est un produit thermodurcissable principalement utilisé en menuiserie et ébénisterie pour obtenir une finition dure, lisse et brillante. Il s’applique sur bois pour protéger contre les rayures, l’humidité et les taches tout en valorisant le veinage. Très utilisé dans la fabrication de meubles ou d’agencements intérieurs, il offre une bonne résistance mécanique et une tenue dans le temps appréciée. Son durcissement par polymérisation assure un film résistant, même en conditions d’usage intensif. Bien que son usage tende à se réduire au profit de produits moins émissifs, il reste présent sur certains chantiers spécialisés. Les professionnels le choisissent pour des finitions durables et esthétiques. Parcours ici une sélection de vernis urée-formol adaptés au bois.