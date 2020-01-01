Le vernis vinylique est une solution en phase aqueuse ou solvantée, utilisée pour protéger et décorer des supports variés, notamment en bois ou béton. Il forme un film souple, transparent et résistant aux frottements, à l’humidité et aux salissures. Il est particulièrement adapté aux murs, plafonds, boiseries ou éléments décoratifs, en intérieur ou en extérieur abrité. Ce vernis est facile à appliquer, sèche rapidement et offre un bon rendu esthétique, souvent satiné ou brillant. Il permet également de renforcer les peintures murales ou décoratives en améliorant leur résistance. Les professionnels l’apprécient pour sa polyvalence et sa compatibilité avec de nombreux supports. Découvre ici les vernis vinyliques les plus adaptés à tes projets de finition ou de protection.