Le verre composite de sécurité associe plusieurs matériaux pour renforcer les performances mécaniques, acoustiques et de protection du vitrage. En intégrant des films techniques, du polycarbonate ou des couches spécifiques, il résiste aux chocs, aux tentatives d’effraction, voire aux tirs ou explosions selon les versions. Ce vitrage est utilisé dans les sites sensibles, vitrines de magasins, banques, ambassades, équipements publics ou bâtiments industriels. Il offre aussi des performances complémentaires : isolation thermique, filtrage UV, acoustique, ou contrôle solaire. Son apparence peut rester totalement transparente ou être personnalisée. Les professionnels trouveront ici des solutions fiables pour allier sécurité maximale et intégration esthétique.