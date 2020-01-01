Le verre transformé désigne tous les types de vitrages ayant subi un traitement pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, thermiques, acoustiques ou esthétiques. Parmi eux, on retrouve le verre trempé pour une meilleure résistance aux chocs, le verre feuilleté pour la sécurité et la réduction du bruit, ainsi que les verres imprimés, sérigraphiés, autonettoyants, ou à contrôle solaire. Ces solutions sont adaptées à de nombreuses applications du bâtiment : façades, cloisons intérieures, garde-corps, verrières ou toitures. En neuf comme en rénovation, les verres transformés permettent de répondre aux exigences techniques et réglementaires tout en valorisant le design architectural. Leur mise en œuvre assure durabilité, confort et sécurité. Explorez les produits disponibles pour choisir la solution verrière adaptée à vos projets professionnels.