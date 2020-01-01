Le verre formé à chaud est travaillé à haute température pour lui donner des formes courbes ou complexes, sans altérer sa transparence ni ses propriétés mécaniques. Utilisé dans les façades, garde-corps, escaliers, toitures ou aménagements design, ce verre apporte une touche architecturale unique tout en restant résistant. Il peut être clair, teinté, sablé ou sérigraphié selon les projets. Ce procédé permet une grande liberté de création, notamment pour les verrières, mobiliers ou vitrages artistiques. Le verre courbé peut également être trempé ou feuilleté pour répondre aux exigences de sécurité. Découvrez les solutions disponibles pour intégrer du vitrage formé à chaud dans vos réalisations les plus ambitieuses.