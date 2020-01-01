Verre pare-flammes, coupe-feu

Le verre pare-flammes et le verre coupe-feu assurent la protection passive contre l’incendie en bâtiment. Le pare-flammes empêche la propagation des flammes et des fumées, tandis que le coupe-feu bloque aussi la chaleur pendant une durée définie (30, 60, 90 min ou plus). Ces vitrages sont utilisés dans les circulations, escaliers, cloisons vitrées, façades ou issues de secours, et répondent aux normes de sécurité incendie les plus strictes. En plus de leur fonction protectrice, ils conservent la transparence du verre, pour un rendu esthétique et lumineux. Disponibles en plusieurs épaisseurs et compositions, ils s’intègrent dans tous types de châssis compatibles. Explorez les solutions proposées pour sécuriser vos projets.