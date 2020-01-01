Le verre résistant au feu est conçu pour contenir les flammes, la fumée et/ou la chaleur pendant une durée définie, en cas d’incendie. Ce vitrage technique se décline en version pare-flammes (bloque les flammes et fumées) et coupe-feu (bloque aussi la chaleur). Il est utilisé dans les cloisons vitrées, circulations, façades, portes coupe-feu et issues de secours des bâtiments recevant du public, logements collectifs ou sites industriels. En plus de sa fonction protectrice, il conserve la transparence et s’intègre parfaitement à l’architecture. Disponible en différentes classes de résistance (EI30, EI60, etc.), il assure sécurité et conformité aux réglementations incendie. Découvrez les solutions disponibles pour protéger vos ouvrages avec efficacité.