Le verre de base, produit plat – également appelé verre float – est la matière première essentielle pour la fabrication de tous les types de vitrages techniques ou décoratifs. Obtenu par un procédé de flottation sur étain, ce verre offre une surface parfaitement plane et une excellente qualité optique. Il constitue une base fiable pour la production de vitrages trempés, feuilletés, isolants ou décoratifs. Utilisé dans les fenêtres, cloisons, façades, vitrines, meubles ou crédences, ce verre brut permet des découpes précises, perçages, retouches et traitements. Sa disponibilité en différentes épaisseurs facilite son intégration sur chantier comme en atelier. Polyvalent, durable et recyclable, le verre de base s’adapte à une grande variété de projets en neuf ou en rénovation. Explorez notre sélection pour trouver le vitrage plat adapté à vos besoins professionnels.