Le verre textile préimprégné de résine, aussi appelé prepreg, est un matériau composite haute performance largement utilisé dans le secteur du BTP pour le renforcement structurel et les réparations d’ouvrages. Pré-imprégné de résine thermodurcissable, il offre une excellente résistance mécanique, chimique et thermique une fois polymérisé. Ce textile technique est souvent mis en œuvre dans les systèmes de réhabilitation de structures béton, les renforcements de poutres ou d’éléments porteurs, ou encore les applications soumises à fortes contraintes. Sa mise en œuvre rapide, son excellente adhérence et sa légèreté en font un allié de choix pour les professionnels exigeants. Les produits disponibles varient selon les grammages, résines et formats pour s’adapter à chaque usage. Explorez ici les solutions en prepreg pour vos chantiers à haute technicité.