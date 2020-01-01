Le verre trempé est un verre de sécurité renforcé par un traitement thermique, qui le rend jusqu’à cinq fois plus résistant qu’un verre ordinaire. En cas de casse, il se fragmente en petits morceaux non coupants, limitant les risques de blessure. Il est particulièrement recommandé dans les zones exposées aux chocs ou à la chaleur : portes vitrées, douches, garde-corps, vitrines, cloisons ou mobilier urbain. Résistant à la flexion, aux variations de température et aux impacts, il combine robustesse et esthétique. Ce verre peut être clair, opalin, sérigraphié ou teinté selon les besoins. Découvrez ici les solutions disponibles pour intégrer un vitrage sécurisé et durable à vos ouvrages verriers.