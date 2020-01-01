Le vêtage sans isolant est une solution de bardage extérieur destinée à protéger les façades contre les intempéries tout en assurant une finition esthétique soignée. Contrairement aux systèmes avec isolant intégré, il est utilisé lorsqu’une isolation intérieure est déjà présente ou non requise. Léger et facile à mettre en œuvre, ce type de bardage est souvent choisi pour la rénovation de façades ou l’habillage de bâtiments annexes, industriels ou agricoles. Il peut se décliner en divers matériaux : métal, bois, PVC, fibres-ciment, etc., offrant une grande liberté de design et une bonne résistance aux agressions climatiques. Le vêtage sans isolant permet également de faciliter la ventilation des murs grâce à une pose sur ossature avec lame d’air. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles adaptées à tous les projets.