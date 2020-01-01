La vêture avec isolant est un système de bardage rapporté qui associe une fonction de parement extérieur à une isolation thermique intégrée. Ce procédé “tout-en-un” est particulièrement apprécié en rénovation énergétique ou en construction neuve pour améliorer la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment. Composée de panneaux isolants préfabriqués et d’un parement décoratif (métal, bois, fibres-ciment, etc.), la vêture se pose directement sur la façade, sans ossature secondaire, réduisant ainsi le temps de chantier. Elle permet de répondre aux exigences des réglementations thermiques en vigueur tout en valorisant l’esthétique du bâti. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour une isolation par l’extérieur rapide, efficace et durable.