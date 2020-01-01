Vitrage et film de sécurité

Le vitrage de sécurité et les films de sécurité renforcent la protection des ouvertures tout en conservant transparence et esthétique. Verre feuilleté, trempé, anti-effraction ou retardateur d’effraction sont conçus pour résister aux chocs, limiter les risques de bris et retarder les intrusions. Les films adhésifs permettent de renforcer des vitrages existants en ajoutant une protection anti-éclats, anti-UV ou opacifiante. Ces solutions s’intègrent dans les bâtiments tertiaires, scolaires, industriels ou résidentiels exigeant un haut niveau de sécurité. Explorez une sélection complète pour concilier sûreté, confort et conformité.