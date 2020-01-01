Le vitrage extérieur parclosé est une méthode classique et éprouvée pour fixer les vitrages dans les menuiseries ou les façades. Grâce à des parcloses extérieures, ce système assure le maintien du vitrage tout en facilitant son remplacement ou sa maintenance. Il offre également une bonne résistance au vent, à l’eau et aux chocs mécaniques, répondant aux normes en vigueur dans le bâtiment. Particulièrement utilisé dans les murs-rideaux, verrières et fenêtres grand format, ce mode de fixation permet une grande souplesse de conception. Les professionnels du BTP peuvent choisir parmi une gamme de solutions adaptées aux contraintes thermiques, esthétiques et techniques. Consultez notre sélection pour équiper vos projets avec fiabilité.