Vitrage sans mastic, profilé

Le vitrage sans mastic avec profilé est une solution moderne qui simplifie la mise en œuvre des vitrages tout en garantissant une finition propre et durable. Cette technique permet de maintenir les vitrages grâce à des profilés mécaniques ou clipsés, sans recourir à du mastic traditionnel. Elle est particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une pose rapide, propre et démontable, comme les façades, cloisons vitrées ou vitrines. En plus d’accélérer les chantiers, cette solution limite les risques de défauts liés au vieillissement des mastics. Les produits proposés répondent aux exigences d’isolation, d’étanchéité et de design des professionnels du BTP. Explorez les options disponibles pour vos projets de menuiserie ou façade.