Le vitrage superisolant va plus loin que le double vitrage classique en termes de performance énergétique. Grâce à une combinaison de vitrages à faible émissivité, de gaz isolants et d’intercalaires spécifiques, il limite fortement les déperditions thermiques. Il est idéal pour les projets exigeant une isolation renforcée : bâtiments passifs, maisons à basse consommation, constructions en zones froides. En plus de ses qualités thermiques, il peut intégrer des propriétés acoustiques, de sécurité ou de contrôle solaire. Ce vitrage contribue à la réduction de l’empreinte énergétique du bâtiment tout en améliorant le confort des occupants. Consultez les solutions disponibles pour équiper vos menuiseries avec des vitrages à très haute performance.