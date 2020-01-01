Vitrine réfrigérée

Les vitrines réfrigérées permettent de présenter et de conserver des produits frais dans les commerces alimentaires, tout en assurant une température constante. Elles allient esthétisme, visibilité des produits et maintien des normes d’hygiène. En libre-service ou en service arrière, verticales ou horizontales, elles s’adaptent à chaque configuration de point de vente. Le choix d’une vitrine impacte directement la consommation énergétique, le confort d’utilisation et l’expérience client. Sélectionnez des modèles performants, économes et conformes aux exigences du secteur.