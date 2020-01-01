Les volets sont essentiels à la fois pour le confort thermique, la sécurité et l’esthétique des logements. Qu’ils soient battants, roulants ou pliants, manuels ou motorisés, ils contribuent à l’isolation du bâtiment et à la protection contre les intrusions. En neuf comme en rénovation, les volets se déclinent en différents matériaux (PVC, aluminium, bois) selon les contraintes techniques et architecturales. Parcourez les solutions disponibles pour choisir des volets performants et adaptés à vos chantiers.