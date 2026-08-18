SALTO Radio Fréquence
SALTO : Contrôle d’accès électronique autonome avec tous les avantages d’un système câblé en réseau sans les inconvénients. Solution par Radio Fréquence permettant d’avoir les informations en temps réel...
Thématique du 13 novembre au 27 novembre
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Solution domotique simple et complète : gestion de l’éclairage en fonction de la luminosité; contrôle de l’ouverture et de la fermeture des volets, commande du chauffage et de la climatisation, alerte...
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