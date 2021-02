SALTO SERRURES

La création de SALTO répond à un seul objectif, depuis ses débuts, en 2001 : définir un système de contrôle d'accès de premier rang simple à utiliser et extrêmement efficace qui permet aux utilisateurs de contrôler tous leurs besoins d'accès et de sécuriser toutes leurs portes sans câblage complexe ni onéreux.

Une telle solution devait être simple à installer et à mettre en place, rentable, fiable, complète et évolutive. Cela a donné naissance à notre plateforme SVN pionnière -- les premiers ensembles plaques béquilles électroniques à piles autonomes pour le contrôle d'accès.

Depuis ce début révolutionnaire, le petit groupe de professionnels enthousiastes et très expérimentés ayant fondé SALTO a continué à introduire une série d'innovations qui a eu un impact considérable sur la sécurité électronique.

Grâce à sa technologie on-line et en temps réel, notre plateforme XS4, leader du marché, améliore l'utilisation de pratiquement tous les environnements des bâtiments en sécurisant presque toutes les portes et en permettant le contrôle et la surveillance de chaque utilisateur.

Le matériel et les logiciels SALTO peuvent être mis en réseau sans fil afin de fournir des renseignements en temps réel et un contrôle instantané, tout en permettant l'intégration à des systèmes existants afin d'améliorer la capacité de gestion et l'expérience de l'utilisateur final.

Après avoir révolutionné le contrôle d'accès dans le monde entier dans les secteurs où la sécurité est fondamentale des aéroports et centres de santé à l'enseignement publique et aux hôtels nous continuons d'apporter des solutions de verrouillage électronique plus avancées et flexibles sur le marché.

Le savoir-faire de SALTO :