Matériel et Outillage de Chantier

Benne autobasculante
LABRUCHE fabricant français depuis 50 ans est reconnu pour son savoir faire dans la benne auto-basculante.Ce produit phare dans sa gamme est préhensible par chariot élévateur et peut être muni de couvercle...
Thématique du 25 juin au 8 juillet
LABRUCHE fabricant français depuis 50 ans est reconnu pour son savoir faire dans la benne auto-basculante.Ce produit phare dans sa gamme est préhensible par chariot élévateur et peut être muni de couvercle...
Echafaudage gamme professionnelle avec MONTAGE EN SECURITE. Hauteur de travail maxi : 8m, longueur : 2m. Montage, démontage rapide. Facile a manœuvrer. Utilisation sur plans décalés. Montants anodisés...
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