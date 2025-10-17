Pour obtenir une information de la part de la marque « FRANCE ECHAFAUDAGE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FRANCE ECHAFAUDAGE, partenaire de votre sécurité depuis 2007.

Une Offre complète et segmentée.

FRANCE ECHAFAUDAGE dispose d’une offre complète adaptée au marché des moyens d’accès et de travail en hauteur. Cette offre se divise en gammes qui répondent pour chacune d’entre elles aux spécificités métiers et aux contraintes de chaque utilisateur.

Une solution pour chaque usage

Bâtiment et construction : Gamme Pro, pour un usage quotidien / intensif.

Marchepieds confort et grand confort, échafaudages fixes et mobiles acier et aluminium.

Industriel : Gamme Industrie maintenance et entretien, pour un usage fréquent/semi intensif et intensif.

Échelles tous types, marchepieds, modèles isolants, échafaudages mobiles et structures sur mesure.

Une gamme pour tous les accès spécialisés sur mesure, pour les contraintes de travail les plus complexes : industrie, logistique, agro-alimentaire, transport ferroviaire ou aérien, entretien de voirie ou de mobiliers urbains…

Plates-formes de travail, escalier de rayonnage, passerelles d’entretien, crinolines, monte matériaux, produits sur mesure (créés par notre cellule d’études dédiée).

Le savoir-faire de FRANCE ECHAFAUDAGE :