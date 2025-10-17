FRANCE ECHAFAUDAGE
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
France
FRANCE ECHAFAUDAGE, partenaire de votre sécurité depuis 2007.
Une Offre complète et segmentée.
FRANCE ECHAFAUDAGE dispose d’une offre complète adaptée au marché des moyens d’accès et de travail en hauteur. Cette offre se divise en gammes qui répondent pour chacune d’entre elles aux spécificités métiers et aux contraintes de chaque utilisateur.
Une solution pour chaque usage
Bâtiment et construction : Gamme Pro, pour un usage quotidien / intensif.
Marchepieds confort et grand confort, échafaudages fixes et mobiles acier et aluminium.
Industriel : Gamme Industrie maintenance et entretien, pour un usage fréquent/semi intensif et intensif.
Échelles tous types, marchepieds, modèles isolants, échafaudages mobiles et structures sur mesure.
Une gamme pour tous les accès spécialisés sur mesure, pour les contraintes de travail les plus complexes : industrie, logistique, agro-alimentaire, transport ferroviaire ou aérien, entretien de voirie ou de mobiliers urbains…
Plates-formes de travail, escalier de rayonnage, passerelles d’entretien, crinolines, monte matériaux, produits sur mesure (créés par notre cellule d’études dédiée).
Le savoir-faire de FRANCE ECHAFAUDAGE :
- ECHAFAUDAGES FIXES : Lots éligibles aux subventions CARSAT, échafaudages COMABI, échafaudages LAYHER, échafaudages DACAME, échafaudages DUARIB.
- ECHAFAUDAGES ROULANTS : petites longueurs, longueurs standard, grande longueurs, télescopiques, tours mobiles, échafaudages roulants éligibles aux subventions CARSAT, échafaudages roulants acier, échafaudages roulants.
- MOYENS D'ACCÈS : échelles, marchepieds, escabeaux, plate-formes individuelles.
- LEVAGE : monte matériaux, treuils, élévateurs manuels.
- GARDE-CORPS TEMPORAIRES
Echafaudage aluminium Totem 50
Echafaudage roulant avec système de montage en sécurité. Structure en aluminium anodisé : 100% mains propres. 4 roues diam.160 mm réglables en hauteur pour utilisation sur plans décalés. Charge maxi....
ECHAFAUDAGE ROLLY 1,70m PLANCHER
Echafaudage acier avec base pliante, Longueur 1.50m, Hauteur de travail 3.70m, Poids 55Kg.
ECHELLE TÉLÉSCOPIQUE 3.20M
Echelle télescopique déployable partiellement ou totalement, Longueur totale 3.20m, 13 barreaux, poids 9.5kg
SHERPAMATIC 5 MARCHES
Plate-forme individuelle sécurisée, Hauteur plate-forme 01.18m, Hauteur d'accès 3.18m, Poids 21.8Kg
ECHAFAUDAGE TOUT ALU 88M²
Echafaudage R200 Record Comabi, Structure et planchers tout aluminium, Longeur de travail 10m, Hauteur de travail 10m, Version pignon, Garde corps montage sécurité
ECHAFAUDAGE D49 - 58M² + PLANCHERS
Echafaudage de maçonnerie Duarib, Longueur de travail 7m, Hauteur de travail 8.30m, Profondeur 95cm, Tube diamètre 49mm, Structure acier + planchers
ECHAFAUDAGE 96M² TRANSFORMABLE
Echafaudage F3000 Duarib, Version façade 96m2 transfromable en version pignon 88m², Structure et planchers acier, Garde corps lisses
ECHAFAUDAGE TOTEM 5M PLANCHER
Echafaudage roulant aluminium, Hauteur de travail 7m, longueur 2.17m, Poids 111kg, Nombre de plancher 2, Garde corps montage en sécurité, Utilisable sur plans décalés, Structure aluminium
EXCELIUM 280 - 10M PLANCHER
Echafaudage roulant aluminium, Hauteur de travail 12m, Poids 339.60kg, Nombre de plancher 5, Garde corps montage en sécurité, Utilisable sur plans décalés, Structure aluminium, garantie 5 ans.
TOUR ROULANTE G450 - 4.30M PLANCHER
Tour roulante, Hauteur de travail 6.30m, Surface de travail 4.5m², Poids 292kg, Structure acier
