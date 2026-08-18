Plancher Chauffant

Outillage Plombier : Cintreuse à crémaillère
Permet le cintrage précis jusqu'à 90° de tubes cuivre dans les installations sanitaires et de chauffages, chauffage au sol, techniques frigorifiques et de climatisation,...
Thématique du 23 septembre au 7 octobre
Permet le cintrage précis jusqu'à 90° de tubes cuivre dans les installations sanitaires et de chauffages, chauffage au sol, techniques frigorifiques et de climatisation,...
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