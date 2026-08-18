Développement Durable

Couverture double peau Faynot
Le système de couverture double-peau Faynot est un concept d’ossature secondaire permettant l’isolation thermique et/ou phonique des toitures. Il contribue notamment à la mise en conformité de la couverture...
Thématique du 10 septembre au 23 septembre
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Exécution : pompe monobloc à volute, monocellulaire, performances suivant EN 733, avec chemise d’arbre sous garniture et bagues d’usure remplaçables.
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