Sanitaire et salle de bains

Applique salle de bain - Prismaline
Applique fluorescente de taille réduite idéale pour les salles de bain et les sanitaires (IP X4 donc admise en volume 2). Version avec interrupteur et/ou prise 2P+T. Les possibilités d’alimentation électrique...
Thématique du 18 décembre au 10 février
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Le système de coulissant roulette directe Sadev pour porte en verre vous séduira par son design et sa facilité de pose : il permet d’installer une porte en verre toute hauteur, sans imposte, sur mur ou...
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