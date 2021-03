EVAC est le premier fournisseur mondial de systèmes intégrés de gestion de l’eau et des déchets ainsi que d’équipements de protection contre la corrosion destinés à la marine, au forage en mer et au secteur du bâtiment.

Nos services et solutions de pointe aident de manière significative les plus grands acteurs internationaux de ces industries à réduire leur empreinte environnementale, et ce, depuis pas moins de 40 ans. Avec des agences réparties dans 13 pays sur quatre continents et du personnel dans plus de 70 pays, nous avons le privilège d’être très près de notre clientèle, quel que soit son lieu d’activité. Notre catalogue comprend notamment des solutions vendues sous les marques réputées HEM et Cathelco.

Nos solutions aident nos clients à développer leur business durablement comme tous nos produits et procédés conçus pour préserver l’environnement et la propreté des océans.

Gamme de solutions intégrales écotechnologiques EVAC

EVAC est le premier fournisseur mondial des systèmes suivants :

Systèmes de collecte sous vide

Systèmes de traitement des eaux usées

Systèmes de production d’eau potable (y compris les solutions vendues sous les marques Evac, HEM et Cathelco)

Systèmes de traitement des déchets secs et humides (solutions vendues par Bvac pour la clientèle de l’industrie du bâtiment)

Systèmes de prévention de la croissance marine (MGPS) (vendus sous la marque Cathelco)

Systèmes de protection contre la corrosion (vendus sous la marque Cathelco).

Le savoir-faire d’EVAC :

Marine : Navires de croisière, Navires rouliers à passagers et transbordeurs, Navires de croisière fluviale, Yachts, Navires de charge, Navires militaires et garde-côtes.

Forage en mer : Plateformes d’hébergement et semi-submersibles, Plateformes de forage et plateformes auto-élévatrices, Unités FPSO, unités FSO et navires de soutien, Contrôle et surveillance à distance, Parcs éoliens, Solution intégrale pour l’industrie du forage en mer.

Bâtiment : Établissements de santé et laboratoires, Établissements correctionnels, Supermarchés et entrepôts, Installations mobiles, Zones à haute densité de trafic, Hôtellerie et lieux de loisirs, Architectes et spécialistes en conception.

Solutions : Protection contre la corrosion, Traitement des déchets secs et humides, Production d’eau potable, Prévention de la croissance marine, Collecte sous vide, Traitement des eaux usées, Outil de recherche de solutions.

Nos services : Services pour la marine, Services pour le forage en mer, Services pour le bâtiment.