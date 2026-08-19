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Evac conçoit et fournit des solutions intégrées de gestion de l’eau et des déchets destinées aux secteurs du bâtiment, de la marine et des activités offshore. L’entreprise développe des technologies permettant de réduire la consommation d’eau, de traiter les eaux usées et d’optimiser la collecte des déchets.

Les solutions Evac comprennent notamment des systèmes d’assainissement sous vide, des toilettes à faible consommation d’eau, des équipements de collecte des eaux usées et des installations de traitement des déchets liquides, solides et alimentaires. Ces technologies peuvent être intégrées dans des bâtiments neufs ou rénovés, notamment les hôtels, les gares, les aéroports, les équipements sportifs et les sites industriels.

Evac propose également des solutions de production d’eau douce, de protection contre la corrosion et de prévention du développement des organismes marins. Grâce à son expertise internationale et à ses services de maintenance, l’entreprise accompagne ses clients pendant toute la durée de vie de leurs équipements afin d’améliorer leurs performances environnementales et opérationnelles.