Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
EVAC - Batiweb

EVAC

4-6 Stop and Work 4 Rue des Chauffours
95000 CERGY
France
Site web de la marque

Evac conçoit et fournit des solutions intégrées de gestion de l’eau et des déchets destinées aux secteurs du bâtiment, de la marine et des activités offshore. L’entreprise développe des technologies permettant de réduire la consommation d’eau, de traiter les eaux usées et d’optimiser la collecte des déchets.

Les solutions Evac comprennent notamment des systèmes d’assainissement sous vide, des toilettes à faible consommation d’eau, des équipements de collecte des eaux usées et des installations de traitement des déchets liquides, solides et alimentaires. Ces technologies peuvent être intégrées dans des bâtiments neufs ou rénovés, notamment les hôtels, les gares, les aéroports, les équipements sportifs et les sites industriels.

Evac propose également des solutions de production d’eau douce, de protection contre la corrosion et de prévention du développement des organismes marins. Grâce à son expertise internationale et à ses services de maintenance, l’entreprise accompagne ses clients pendant toute la durée de vie de leurs équipements afin d’améliorer leurs performances environnementales et opérationnelles.

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.