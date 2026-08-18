Sanitaire et salle de bains 2012

DEBOUCHEUR REVOLVER
Débouche rapidement les canalisations Ø 100 mm maxi. Utilisation de l'énergie cinétique accumulée dans le réservoir (jusqu'à 6 bar).
Thématique du 26 novembre au 9 décembre
Débouche rapidement les canalisations Ø 100 mm maxi. Utilisation de l'énergie cinétique accumulée dans le réservoir (jusqu'à 6 bar).
Le collecteur sanitaire ACS Anjou Connectique avec mini-vannes intégrées (de 2 à 8) garantie une sécurité de l'étanchéité et une rapidité de mise en œuvre pour distribution Sanitaire Chauffage. Possibilité...
Des kits de parois de douche avec les briques de verre Cubiver*. Un montage simple et rapide en plusieurs étapes : - fixation de bandes de références au mur et sol - mise en place des briques...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.