LA ROCHERE : Des savoir-faire anciens et précieux, depuis 1475

Nos maîtres-verriers créent depuis 1475 des produits authentiques pour le quotidien et pour la dégustation, appréciés dans le monde entier. Le verre pressé et le cristallin soufflé-bouche font partie des principaux savoir-faire acquis au cours des générations nous permettant ainsi de proposer différents types de verres.

La spécificité de notre procédé de fabrication, hérité de gestes artisanaux, donne à nos verres de quotidien, un caractère singulier et robuste, qui tient aussi au design. Notre mission est de créer des produits intemporels qui lient le style et la résistance. Puisant leur inspiration dans nos archives, et dans notre art de vivre français, nos designers travaillent à habiller les tables du quotidien contemporaines, grâce à des créations uniques, dont certaines sont devenues emblématiques comme le verre Abeille.

LA ROCHERE s’engage pour la préservation de ses savoir-faire. Tout en faisant la part belle à l’innovation, notre verrerie a su conserver son caractère traditionnel, et ses valeurs historiques. Sa mémoire en somme, tout ce qui fait son ADN.

Si le travail du verre s’est en effet considérablement modernisé et mécanisé, nous n’oublions pas nos racines. LA ROCHERE s’attache en effet à façonner des assemblages équilibrés, entre ingénierie innovante et sensibilité artistique. Nous nous efforçons d’ailleurs de promouvoir les savoir-faire traditionnels du métier de verrier en accueillant dans notre atelier plus de 70 000 visiteurs par an. Nous avons plaisir à partager avec vous notre cœur de métier, la passion qui nous anime.

Le savoir-faire de LA ROCHERE :