La TECH dans le bâtiment et l'immobilier

En France, selon l’ADEME, l’agence de la transition écologique, la construction produit environ 260 millions de tonnes de déchets par an dont 220 millions proviennent des travaux publics et 40 du bâtiment. Dans la lutte nécessaire pour la préservation de l’environnement, le hors-site peut et doit jouer un rôle. Il le fait déjà en utilisant massivement des matériaux biosourcés, en favorisant l’utilisation du bois et en construisant des logements bas-carbone, en permettant, en usine, de mieux gérer les matériaux et les déchets.