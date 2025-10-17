BATIRADIO
92800 PUTEAUX
France
En 2022, les salons Batimat, Interclima et Idéobain s’associent à travers les Rendez-vous du Mondial du bâtiment pour créer une nouvelle tribune dédiée aux industriels de la construction et du bâtiment sur Batiradio. Tous les mois, en LIVE puis en REPLAY sur toutes les plateformes de ces deux grands médias, les industriels du secteur pourront mettre en valeur leurs solutions auprès d’une audience combinée et puissante et répondre aux problématiques soulevées par nos experts.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment
En 2022, les salons Batimat, Interclima et Idéobain s’associent à travers les Rendez-vous du Mondial du bâtiment pour créer une nouvelle tribune dédiée aux...
Les vidéos de la marque
Innovations en ventilation : S&P France remporte un Award au salon Interclima
SOLER & PALAU a reçu un award dans la catégorie génie climatique tertiaire. Ne manquez pas les détails sur le produit innovant de S&P France, une avancée majeure pour le secteur tertiaire !
La gestion durable de l'eau dans le BTP en France
En collaboration avec Construction 21, nous abordons un sujet crucial : la gestion durable de l'eau dans le secteur du BTP en France. Face à la raréfaction croissante de cette ressource vitale, il est...
L'industrie de la Construction Bois, avec Dominique Cottineau (UICB) et Michel Veillon (Ossabois)
Interviews de Dominique Cottineau, Délégué Général de l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB), et Michel Veillon, Directeur Général d’Ossabois, pour une discussion enrichissante sur les défis...