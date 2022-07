Qualité de l'air intérieur

La construction hors-site repose sur deux piliers que sont la préfabrication et l’industrialisation. En moyenne, 30 à 40 % des éléments peuvent être préfabriqués, mais il est possible d’aller jusqu’à 80 % selon les projets. On pense évidemment au des menuiseries intérieures et extérieures, des murs en ossature bois, des éléments béton ou encore de la charpente Mais les installations ne sont pas en reste.