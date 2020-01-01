L’abattant de WC est un élément indispensable pour le confort et la sécurité d’utilisation des installations sanitaires. Disponible en plusieurs matériaux tels que la céramique, le bois, l’inox ou le plastique, il peut être équipé de diverses fonctionnalités, comme un mécanisme de fermeture lente, un système de désodorisation ou des charnières renforcées pour une meilleure durabilité. Les abattants sont conçus pour s’adapter à tous types de WC, qu'ils soient standard ou suspendus, et sont disponibles dans une large gamme de formes et de couleurs. Faciles à installer et à entretenir, ces accessoires contribuent à la fois à l’hygiène, au confort et à l’esthétique des sanitaires. Découvrez notre sélection d’abattants de WC conçus pour répondre aux besoins des professionnels du BTP.