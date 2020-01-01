WC, cabinet d'aisance

Les WC et cabinets d’aisance sont des équipements sanitaires indispensables dans tous types de bâtiments, qu’il s’agisse de logements, d’établissements recevant du public ou de locaux professionnels. Disponibles en version au sol, suspendue, avec réservoir apparent ou encastré, ils répondent à des exigences précises en matière d’hygiène, d’accessibilité et de confort. Les modèles modernes intègrent des fonctionnalités telles que l’économie d’eau, le double-chasse, ou encore des abattants freinés. Fabriqués en céramique ou en matériaux techniques, ils s’adaptent à toutes les configurations de chantier, en neuf comme en rénovation. Découvrez notre sélection de WC fiables, durables et conformes aux normes, pensée pour les professionnels du BTP.