L’accélérateur de prise pour béton est un adjuvant conçu pour réduire le temps de prise du béton frais, en favorisant une montée en résistance plus rapide. Ce produit est particulièrement recommandé dans des conditions de froid ou lorsque la rotation des coffrages doit être accélérée. Il garantit une meilleure productivité tout en assurant des performances mécaniques conformes aux normes du bâtiment. Parcourez les références disponibles pour choisir l’accélérateur adapté à vos besoins.