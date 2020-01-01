Adjuvant pour béton

Les adjuvants pour béton sont formulés pour modifier les propriétés physiques ou chimiques du béton frais ou durci, afin d’en améliorer la performance selon les exigences du chantier. Ils permettent de maîtriser la prise, d’augmenter la résistance mécanique, de réduire la porosité ou encore de faciliter la mise en œuvre dans des conditions particulières (chaleur, humidité, temps de transport…). Les plastifiants, superplastifiants, retardateurs, accélérateurs ou hydrofuges répondent à des besoins spécifiques en construction neuve, en génie civil ou en rénovation. Le choix d’un adjuvant adapté contribue à la durabilité et à la qualité de l’ouvrage final. Parcourez la sélection disponible pour trouver la solution correspondant aux contraintes de vos projets.