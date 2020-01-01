Accessoire de connexion pour téléphonie
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Les accessoires de connexion pour téléphonie permettent de garantir une liaison fiable entre les différents équipements téléphoniques d’un bâtiment. Filtres, prises, adaptateurs, cordons, connecteurs ou blocs de raccordement assurent la compatibilité entre anciens et nouveaux systèmes, qu’ils soient analogiques, numériques ou IP. Indispensables pour une installation soignée, ces composants facilitent le câblage, la maintenance et l’évolution des infrastructures télécom. Parcourez les solutions disponibles pour répondre aux exigences de vos chantiers.