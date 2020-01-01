Téléphonie
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Les solutions de téléphonie dans le bâtiment permettent une communication fluide entre les différents espaces, sur site ou à distance. Qu’il s’agisse de téléphonie analogique, numérique ou IP, ces équipements s’intègrent dans les infrastructures de communication modernes. Standards téléphoniques, combinés, postes sans fil, passerelles ou applications mobiles assurent un service fiable et évolutif. Parcourez les systèmes disponibles pour répondre aux besoins de bureaux, hôtels, établissements de santé ou logements collectifs.