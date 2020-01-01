Le joint de vitrerie-miroiterie est un élément indispensable pour garantir l’étanchéité, la sécurité et la durabilité des vitrages. Utilisé lors de la pose de vitrages simples, doubles ou feuilletés, il permet d’absorber les mouvements du verre, de prévenir les infiltrations d’air ou d’eau et d’éviter les chocs thermiques. Selon les besoins, les joints peuvent être en silicone, EPDM, néoprène ou butyle, et se déclinent en versions à coller, à clipser ou à glisser. Essentiels pour les fenêtres, portes vitrées, verrières ou façades, ils assurent une finition propre et respectueuse des normes. Les professionnels du bâtiment disposent ainsi d’un large choix de solutions adaptées aux contraintes techniques et esthétiques de chaque chantier. Consultez notre sélection pour trouver le joint idéal pour vos projets de vitrerie.