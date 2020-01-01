Les accessoires pour salle de bains complètent l’agencement des espaces sanitaires en apportant confort d’usage, fonctionnalité et esthétique. Patères, porte-serviettes, distributeurs de savon, miroirs, porte-brosses, barres de maintien ou encore porte-rouleaux sont autant d’éléments qui améliorent le quotidien des utilisateurs. Disponibles en différentes finitions (chromé, inox, noir mat, blanc, etc.), ils s’intègrent dans tous les styles de salles de bains, du résidentiel aux établissements recevant du public. Certains accessoires sont conçus pour les environnements spécifiques, comme les sanitaires PMR ou les collectivités. Découvrez notre sélection complète d’accessoires de salle de bains robustes, faciles à installer et adaptés aux attentes des professionnels du BTP.