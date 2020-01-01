Tablette, miroir, distributeur pour salle de bains

Les tablettes, miroirs et distributeurs pour salle de bains sont des accessoires essentiels pour un aménagement pratique, esthétique et fonctionnel. Les tablettes, disponibles en divers matériaux comme le verre, le bois ou l’acier, offrent un espace de rangement supplémentaire pour les produits de toilette. Les miroirs, qu’ils soient classiques, avec éclairage intégré ou antibuée, sont conçus pour s’adapter à tous les styles et garantir un confort visuel optimal. Les distributeurs de savon ou de papier, en inox, plastique ou céramique, permettent de maintenir l’hygiène et l’ordre dans la salle de bains. Découvrez notre sélection de produits pratiques et durables, adaptés aux projets de salle de bains résidentielle, hôtelière ou collectivité.