Adjuvant pour coulis d'injection de câble de précontrainte

Les adjuvants pour coulis d’injection de câbles de précontrainte sont formulés pour garantir la fluidité, la stabilité et l’absence de retrait du coulis utilisé dans les gaines de post-tension. Ils assurent un remplissage complet, sans poches d’air, et protègent les câbles contre la corrosion. Ces adjuvants sont essentiels pour la durabilité et la performance structurelle des ouvrages en béton précontraint, en neuf comme en réhabilitation. Retrouvez ici des solutions conformes aux exigences techniques des projets de génie civil.