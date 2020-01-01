Adjuvant pour plâtre

Les adjuvants pour plâtre permettent d’adapter les caractéristiques du matériau en fonction des contraintes de mise en œuvre et des performances recherchées. Accélérateurs ou retardateurs de prise, plastifiants, hydrofuges ou agents de cohésion : chaque formule répond à un besoin spécifique en matière de temps de travail, de résistance, de finition ou d’adhérence. Utilisés pour les travaux de plâtrerie, de moulage, de préfabrication ou de rénovation, ces adjuvants facilitent l’application tout en garantissant une tenue optimale dans le temps. Sélectionnez ici les solutions techniques adaptées à vos chantiers pour améliorer la qualité et la durabilité de vos ouvrages en plâtre.