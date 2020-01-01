Adjuvant pour plâtre pour application en faible épaisseur

Les adjuvants pour plâtre à application en faible épaisseur permettent d’optimiser l’adhérence, la régularité et la résistance du plâtre sur de fines couches. Ces produits sont essentiels pour les travaux de finition, de lissage ou de rattrapage de surface, en particulier sur des supports difficiles ou non poreux. Ils facilitent l’application tout en garantissant une bonne tenue dans le temps, sans fissuration ni retrait. Ces adjuvants répondent aux exigences des chantiers exigeant rapidité, précision et esthétisme. Découvrez ici les solutions techniques pour vos applications en faible épaisseur.