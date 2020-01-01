Aérateur PVC à membrane

L’aérateur à membrane en PVC est un accessoire essentiel pour éviter les désiphonnages et les mauvaises odeurs dans les réseaux d’évacuation. Installé sur une canalisation, il permet l’entrée d’air sans sortie d’odeur grâce à sa membrane souple qui s’ouvre sous dépression. Utilisé en complément des systèmes d’assainissement, il stabilise la pression dans les colonnes de chute et améliore le confort des usagers. Facile à poser, il s’intègre sur les installations en PVC en neuf comme en rénovation. Sur cette page, retrouvez une sélection d’aérateurs à membrane performants et conformes aux normes sanitaires.