Tube et raccord en polymère

Les tubes et raccords en polymère (PER, PEX, PB…) sont légers, faciles à poser et résistants à la corrosion, ce qui en fait des solutions idéales pour les réseaux d’eau chaude, froide ou de chauffage basse température. Disponibles en couronnes ou en barres, ils s’installent par glissement, sertissage ou vissage selon les systèmes. Leur flexibilité facilite les passages en dalle ou en cloison. Conformes aux exigences sanitaires, ces systèmes sont de plus en plus plébiscités dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Retrouvez ici une sélection complète pour tous vos projets de plomberie ou chauffage.