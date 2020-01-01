L’affichage lumineux permet de diffuser des messages d’information ou d’alerte de façon claire et visible. Utilisé dans les ERP, parkings, usines ou lieux publics, il s’adapte à de nombreux usages : consignes de sécurité, guidage, temps d’attente, messages dynamiques. Équipé de LED, l’affichage peut être fixe ou défilant, programmable à distance et lisible même en plein jour. Ces solutions contribuent à la sécurité, à l’orientation et à la communication en temps réel dans les espaces professionnels.