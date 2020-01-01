La signalisation acoustique et visuelle est essentielle pour alerter, informer ou sécuriser les usagers dans les bâtiments. Sirènes, voyants lumineux, alarmes flash, avertisseurs sonores… ces dispositifs sont utilisés en cas d’urgence, pour signaler un danger ou guider les occupants. Conformes aux réglementations en vigueur, ils s’intègrent dans les systèmes de sécurité incendie, d’anti-intrusion ou de gestion technique. Parcourez les solutions disponibles pour une signalisation efficace et adaptée à vos installations.