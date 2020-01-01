Agrafe pour fixation de revêtement mural : une solution discrète et efficace pour maintenir solidement panneaux, lames ou parements. Ces agrafes permettent une pose rapide, sans perçage visible, tout en assurant la stabilité et la planéité du revêtement. Utilisées dans les projets d’agencement ou de finition, elles conviennent aux matériaux bois, composites ou PVC. Leur conception facilite la mise en œuvre, réduit les défauts d’alignement et permet le démontage si nécessaire. Les produits présentés ici sont conçus pour répondre aux attentes des professionnels en matière de durabilité, de tenue mécanique et d’esthétique.